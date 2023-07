Panamá debuta ante Venezuela en Mundial de Béisbol U-18

Panamá debutará en el Mundial de Béisbol U-18 el 1 de septiembre ante Venezuela. Este certamen se disputará del 31 de agosto al 10 de septiembre en Taiwán con la participación de 12 equipos.

El encuentro entre la selección istmeña y los venezolanos será a las 12 medianoche en el estadio Tien-Mou de la ciudad de Taipei.

Panamá y Venezuela quedaron ubicados en el grupo B de la competencia junto a España, Japón, Países Bajos y Estados Unidos. En el grupo A está Australia, República Checa, Corea, México, Puerto Rico y Taiwán.

De acuerdo al horario de Panamá, el 2 de septiembre Panamá va ante Japón a las 5:30 a.m, el 3 de septiembre se mide a Países Bajos a la 1:30 a.m., el 4 lo hará ante Estados Unidos a la 1:30 a.m. y ese mismo día pero a las 9:30 p.m. cerrará la fase de grupos ante España.

El formato de competencia será una ronda en cada grupo de ‘todos contra todos’, clasificando los tres primeros a la Súper Ronda.

En esta segunda etapa cada equipo mantendrá las victorias o derrotas logradas en la primera fase con los otros dos equipos clasificados de su grupo y enfrentará un juego ante las tres novenas que avanzaron del otro grupo (7, 8 y 9 de septiembre).

El 10 de septiembre, los equipos en primer y segundo lugar de la Súper Ronda jugarán por el título mundial mientras que el tercer y cuarto lugar competirán por la medalla de bronce.

Una nota de prensa de la Federación panameña de Béisbol (Fedebeis) adelantó que próximamente se revelará el cuerpo técnico y la preselección nacional que iniciará entrenamientos con miras al evento mundialista.

Panamá clasificó al Mundial U-18 de Béisbol en el Premundial de la categoría realizado en noviembre de 2022 en La Paz, Baja California Sur, México.

