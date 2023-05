Panamá en fase final de preparación para Premundial U-12

La selección U-12 de Béisbol de Panamá se encuentra en la fase final de su preparación con miras al Campeonato Premundial de la categoría, el cual se disputará del 19 al 28 de mayo en la ciudad de Aguascalientes, México y que repartirá cuatro cupos al mundial de la categoría en Taiwán.

El equipo panameño, que es dirigido por el exlanzador Elpidio Pinto, está en sus últimos días de entrenamiento en el estadio Claudio Nieto de Monagrillo, provincia de Herrera, mientras que el fin de semana tienen un fogueo en la ciudad de Aguadulce con un equipo de 14 años.

Después del juego de fogueo del domingo, la selección tiene programado viajar después del mediodía a la ciudad de Panamá, donde tendrá práctica el lunes y martes para posteriormente viajar el día miércoles a la sede de la competencia.

Debuta ante México

Panamá debutará en el Premundial U-12 de Béisbol el viernes 19 de mayo ante México a las 4 de la tarde (hora de Panamá) en el estadio Cecadi.

El certamen se jugará en una ronda de todos contra todos y los cuatro primeros de la tabla de posiciones clasifican al Mundial. Además, el domingo 28 de mayo, el primero y segundo lugar de la ronda regular disputarán el oro, mientras que el tercero y cuarto van por la medalla de bronce.

El resto del calendario de Panamá en la fase regular es el siguiente: sábado 20 de mayo a las 4 p.m. ante Brasil; domingo 21 es libre; lunes 22 ante República Dominicana a las 11 a.m.; martes 23 ante Venezuela a las 4 p.m.; miércoles 24 ante Estados Unidos a las 11 a.m.; jueves 25 ante Colombia a las 11 a.m.; viernes 26 ante Puerto Rico a las 11 a.m.; y el sábado 27 ante Cuba a las 11 a.m.

