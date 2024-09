Panamá escaló en el ránking mundial de béisbol

Panamá subió un puesto en la clasificación mundial de la World Baseball and Softball Confederation (WBSC siglas en inglés), ocupando ahora el puesto 9 del ránking (la mejor de su historia) emitido ayer.

WBSC/KONAMI Men's Baseball World Ranking updated!

Japan remains on top as Chinese Taipei, Puerto Rico and Colombia biggest climbers inside top 12 pic.twitter.com/5r5IQHxU11