Panamá está obligada a ganar hoy para clasificar a cuartos de final

La Selección Mayor de Fútbol de Panamá sale hoy obligada a obtener un triunfo ante Guatemala para asegurar su pase a los cuartos de final de la Liga de Naciones de Concacaf y mantenerse en carrera para clasificar al ‘Final Four’ y a la Copa América 2024.

El encuentro, correspondiente a la última fecha del grupo A de la Liga A de la Liga de Naciones de Concacaf, se jugará a las 8 de la noche en el estadio nacional Rommel Fernández de la ciudad de Panamá.

Publicidad

La victoria para Panamá es importante ante los guatemaltecos para clasificar a la siguiente fase sin depender de otros resultados. Un empate o una derrota podría poner en riesgo dicho objetivo.

Actualmente Panamá ocupa la segunda posición de su grupo con un total de nueve puntos. El primer lugar es para Trinidad y Tobago con nueve unidades.

No obstante, también tienen opciones de clasificar Martinica (seis puntos) y Guatemala (cuatro).

La selección nacional también tiene posibilidad de clasificar primera del grupo si gana su encuentro y Trinidad y Tobago pierde su compromiso. Si los caribeños empatan y Panamá gana habría que recurrir a la diferencia de goles para determinar el líder del grupo.

El formato de competencia en esta fase establece que los dos primeros equipos de cada grupo (A y B) clasifican a los cuartos de final de la competencia. En el grupo B ya clasificaron Jamaica (primero) y Honduras (segundo).

En la jornada decisiva del grupo A, la cual se disputará de forma simultánea, jugarán El Salvador vs Martinica, Curazao vs Trinidad y Tobago y Panamá vs Guatemala.

Contenido Premium: 0