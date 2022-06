Panamá inicia con el pie derecho Premundial Sub-15 de Béisbol

Panamá inició con el pie derecho su participación en el Campeonato Premundial Sub-15 de Béisbol al vencer hoy viernes a Colombia 15-2.

El equipo panameño ligó 14 imparables y jugó sin errores, mientras que los colombianos conectaron ocho imparables y tuvieron cuatro fallas a la defensa.

El lanzador ganador fue Cristian Navarro, quien relevó al abridor Gustavo García, quien lanzó 4.1 entradas.

Navarro tiró 1.2 entradas, en las que no permitió carreras, solo aceptó un imparable, no dio base por bolas y ponchó a uno. Lo sustituyó Edgardo Prado, quien lanzó la última entrada.

Los mejores a la ofensiva por Panamá fueron César García de 5-2 (dos carreras anotadas, tres impulsadas), Iverson Allen de 4-2 (dos carreras impulsadas), Javier Acevedo de 4-2 (dos carreras anotadas), Juan Caballero de 5-2 (una carrera anotada y otra impulsada), Luis Plicet de 4-3 (dos carreras anotadas y dos remolcadas).

El próximo partido de Panamá será mañana sábado ante Venezuela.

