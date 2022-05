Panamá Metro quiere seguir de protagonista en el béisbol mayor

Una publicación compartida de Fedebeis Panamá (@fedebeisoficial)

En el presente año, los de la capital vienen con algunas variantes pero siempre con la meta de estar en los primeros lugares.

Uno de los cambios que tendrá la novena metropolitana será su manager, puesto que será ocupado por el expelotero Carlos Lee, quien reemplazará a José Murillo III, que se dedicará al 100% a labores administrativas de la liga metropolitana.

“Si vemos lo que está haciendo las categorías inferiores, la juvenil subcampeón, la sub 15 campeón, la sub 12 campeón, es una gran responsabilidad que tengo. Estar fuera de los cuatro sería un fracaso para mí, creo que a título personal y colectivo no estar entre los cuatro sería un fracaso”, expresó Lee en entrevista al departamento de prensa de la Federación Panameña de Béisbol (Fedebeis).

Para el 2022, Metro trae un equipo bastante joven, principalmente en el cuerpo de lanzadores, ya que una de sus principales ausencias será el experimentado Gilberto Méndez, quien se retiró al finalizar la temporada 2021.

“Más que todo la juventud está en la parte de los lanzadores, pero creo que la preparación ha sido buena”, manifestó Lee.

Con relación a los jugadores de cuadro, este año sus peloteros más emblemáticos serán el receptor Pedro Aguilar, el primera base Ibrahim McKenzie y el campo corto Eduardo Thomas. El Nacional de Béisbol Mayor inicia el viernes 20 de mayo y Metro tendrá su primer juego ante la preselección nacional Sub-18.

