Panamá no es invitada a Serie del Caribe de Béisbol 2024

Una lamentable noticia fue confirmada luego de que se oficializó que Panamá no formará parte de la Serie del Caribe de Béisbol 2024, la cual se disputará en el LoanDepot Park de la ciudad de Miami, casa de los Marlins, de las Grandes Ligas.

La gerencia de los Miami Marlins anunció a través de un comunicado ayer lunes que Nicaragua y Curazao serán los dos países invitados al torneo.

Los campeones de estos dos países se unirán a los ya conocidos miembros de la Confederación de Béisbol Profesional y del Caribe (CBPC) como son México, Venezuela, Puerto Rico y República Dominicana.

Panamá venía participando en este torneo regional de clubes campeones de béisbol desde 2019, año en el que retornó a esta competencia luego de una ausencia de 59 años.

No obstante, la vuelta de Panamá a este torneo se dio de manera invitacional, estatus que mantenía hasta la actualidad.

Al respecto, David Salayandía, presidente de la liga Probeis, en el programa Frecuencia Deportiva, de Radio Panamá (94.5), manifestó que las condiciones no eran las mejores, ya que los beneficios vs la inversión que había que hacer para participar no es conveniente.

Salayandía agregó que los países que participen en calidad de invitados tienen que pagar la suma de 200 mil dólares y no tienen derecho a recibir parte de las ganancias del torneo.

