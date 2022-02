Panamá se juega hoy clasificación a semifinales de la Serie del Caribe ante México

Después de iniciar con un triunfo sobre Puerto Rico (Criollos de Caguas), la participación de Panamá (Astronautas de Los Santos) en la Serie del Caribe se ha complicado, al perder tres juegos de forma consecutiva.

Con la derrota de ayer 2-1 ante Venezuela (Navegantes del Magallanes), las aspiraciones de Panamá (1-3) de clasificar a las semifinales se reducen a la obligación de sacar el triunfo ante los aztecas (Charros de Jalisco) para meterse a las Semifinales.

El encuentro de hoy ante México será el segundo de la jornada (2 de la tarde) y para el mismo está designado el derecho Ernesto Silva para abrir.

“Nos queda una oportunidad para seguir compitiendo. Vamos a salir mañana (hoy) a buscar concretar tanto en el pitcheo y en la ofensiva para lograr esa victoria”, manifestó Raúl Domínguez, director técnico de los Astronautas de Los Santos.

Domínguez lamentó que no se haya podido combinar la ofensiva y el pitcheo para obtener los triunfos.

“Se sigue batallando pero no concretamos. No completamos ese objetivo de ganar ese segundo juego y meternos en pelea. Los días en el que el pitcheo no ha funcionado, la ofensiva funciona. Hoy (ayer) el pitcheo funciona pero la ofensiva no concreta. Tenemos que combinar estos dos aspectos”, recalcó el técnico.

Ayer, el izquierdo Davis Romero tuvo una buena apertura pero la ofensiva no pudo traer las carreras cuando se presentaron las oportunidades.

“Davis Romero hizo un gran trabajo pero no tuvo el apoyo de la ofensiva. En el quinto inning comenzó a sentir calambres en el biceps y ya tenía 89 lanzamientos, por lo que tuvimos que traer a los relevistas”, explicó.

Con la derrota de ayer, los Astronautas de Los Santos ya no pueden alcanzar a los Gigantes del Cibao (República Dominicana), Navegantes del Magallanes (Venezuela) y Caimanes de Barranquilla (Colombia) con marca de 3-1 cada uno, por lo que solo puede aspirar al cuarto lugar de las semifinales, siempre y cuando derrote a México para empatarlo con marca de 2-3.

En caso de empate entre dos equipos en una de las posiciones de las semifinales el criterio a utilizar será el enfrentamiento directo, por lo que de ganar los Astronautas sobre los Charros tendrían la ventaja sobre los aztecas.

Si hay un empate entre más de dos equipos, el primer criterio a utilizar sería la Fórmula del Team Quality Balance (TQB).