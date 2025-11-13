Panamá, sin margen de error, busca encaminar su ruta al Mundial 2026

La Selección Mayor de Fútbol de Panamá sale hoy obligada a buscar un triunfo ante su similar de Guatemala que la mantenga con aspiraciones de clasificar directamente al Mundial de 2026.

El encuentro está programado para las 9 de la noche (hora de Panamá) en el Estadio Manuel Felipe Carrera, mejor conocido como El Trébol.

Debido al estrecho margen que hay entre los equipos del grupo de Panamá (A), el partido de hoy ante los guatemaltecos es crucial, ya que un empate o derrota lo dejaría en mala posición con respecto a lograr el cupo directo a la cita mundialista.

Actualmente el grupo A es liderado por Surinam y Panamá con seis puntos y la misma diferencia de goles (+1) pero el primer equipo tiene un gol más.

En el tercer puesto está Guatemala con cinco puntos y en el cuarto lugar, con menos opciones pero no eliminado está El Salvador con tres unidades.

Previamente (5 de la tarde), Surinam enfrentará a El Salvador, por lo que Panamá y Guatemala tendrán un panorama más claro de la tabla de posiciones.

Panamá afrontará este encuentro con la baja del extremo Edgar Yoel Bárcenas, mientras que extraoficialmente se conoció que el lateral Michael Amir Murillo tiene una molestia, por lo que ayer fue convocado Iván ‘Colocho’ Anderson, del Club Deportivo Marathón, del fútbol de Honduras.

El equipo dirigido por Thomas Christiansen arribó ayer a suelo chapín en horas de la tarde luego de entenar en horas de la mañana en Panamá