Deportes - 24/11/25 - 12:00 AM

Panamá tendrá que ajustar para segundo partido de Mundial

Por: Joel Isaac González joel.gonzalez@epasa.com -

Panamá no tuvo un buen debut en el Mundial de Futsal Femenino que se disputa en la ciudad de Manila, Filipinas y tendrá que hacer ajustes para su segundo encuentro de la fase grupos del torneo.

El equipo panameño, dirigido por la exseleccionada Amarelis de Mera, enfrentará este miércoles 26 de noviembre a Irán a las 5 de la madrugada (hora de Panamá) en partido correspondiente al grupo D y en que también está Brasil.

La fase de grupos la cerrarán ante Brasil el sábado 29 de noviembre a las 6:30 de la mañana (hora de Panamá).

De acuerdo al formato de competencias del torneo, los dos primeros lugares de cada grupo (en total serán ocho) avanzarán la fase de cuartos de final, por lo que Panamá está obligado a ganarle a Irán para mantenerse con opciones de avanzar a la siguiente etapa.

En el partido de ayer, las italianas fueron superiores ganando por marcador de 17-0.

En el primer tiempo el partido iba 4-0 pero en la segunda mitad las europeas marcaron un total de 13 anotaciones para llevarse un triunfo fácil.

La selección de Panamá la integran: Porteras: Nadia Ducreux y Mariam Sanjur.

Cierres: Estefanía Salas, Ariadna Abadía, Caroline Milord, María Montenegro y Maryorie Pérez.

Alas: Kenia Rangel, Maritza Escartín, Gloria Sáenz, Laurie Batista y Elibeth Vásquez.

Pivotes: Erika Hernández y Arianys Arguelles.

