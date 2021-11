Panamá verá acción en 16 deportes en Cali

Panamá participará en 16 deportes (17 modalidades y 68 pruebas) en los Primeros Juegos Deportivos Panamericanos Junior que se celebrarán en Cali, Colombia, del 25 de noviembre al 5 de diciembre.

La histórica delegación panameña está conformada por 45 atletas (25 hombres y 20 mujeres).

La nadadora Olímpica Emily Santos, y el atleta Ronnier Martínez, del Levantamiento de Pesas, fueron escogidos de manera unánime como los abanderados de la delegación istmeña.

Santos es la segunda atleta más joven de Panamá en competir en unos Juegos Olímpicos, con su participación en la pasada edición de Tokio 2020, mientras que Ronnier Martínez fue finalista de la final de los -62kg de los pasados Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018 y más recientemente fue medallista de bronce en el Campeonato Panamericano Sub 20.

“Para mí es un orgullo ser el abanderado de estos primeros Juegos Panamericanos Junior, es algo que no me imagine, no solo para mí sino para mi entrenador José Manuel Ochoa, es un logro para él también. Me he preparado arduamente para este evento y dar un buen resultado, ahora con esta distinción de ser el abanderado, si solo competir es un logro muy importante, ahora ser el portador de la bandera me da esa responsabilidad de dar lo mejor de mí” manifestó el pesista Martínez.