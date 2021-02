Panamá vuelve a perder y complica pase a Semifinales de la Serie del Caribe

El equipo de Panamá, representado por los Federales de Chiriquí, perdió por tercer día seguido y complicó sus aspiraciones de clasificar a las Semifinales de la Serie del Caribe.

En un partido de mucho bateo, pero de pobre pitcheo, el equipo istmeño cayó hoy jueves 9-8 quedando con las carreras del empate y del gane en circulación en el noveno inning.

Con la derrota, Panamá quedó con marca de 2-3 y ahora tendrá que esperar el resultado del partido entre México (2-2) y Venezuela (1-3) que se disputará hoy a partir de las 10 de la noche (hora de Panamá).

Un triunfo de México sobre Venezuela, le daría su clasificación a las Semifinales y a la vez le daría el pase a Panamá.

No obstante, si Venezuela vence a México se daría un empate entre estos dos equipos y Panamá con marca de 2-3, por lo que se tendría que recurrir a la Regla del ‘Team Quality Balance’ como criterio de desempate.

En un triple empate, los cálculos indican que Panamá avanzaría siempre y cuando Venezuela no gane a México por un margen de cuatro carreras o más, ya que si ocurre, entonces si quedaría eliminado la representación istmeña.

Hasta el momento República Dominicana y Puerto Rico tienen su boleto asegurado para las semifinales pero habrá que esperar el resultado entre México y Venezuela para definir el tercer y cuarto lugar, además de los cruces de mañana viernes.

Sencillo de Henry Ramos que manda al plato a Juan Centeno y Jarren Durán.

Los @CriollosCaguas amplían la distancia en el quinto episodio. #SDCxSky #SKYSportsMx#SerieDelCaribe #Mazatlán2021 pic.twitter.com/GsOZ6jeZWS — SERIE DEL CARIBE (@beisboldecaribe) February 4, 2021

En el partido de hoy, el bateo hizo el trabajo pero el pitcheo no respondió, permitiendo 12 hits a los puertorriqueños. Un desfile de cinco lanzadores fueron utilizados por Panamá abriendo Harold Araúz, quien fue el que más daño le hicieron con cinco carreras permitidas.

Panamá se fue arriba en el mismo primer inning con cinco carreras, pero los boricuas fueron poco a poco sumando anotaciones hasta empatar e irse arriba en el encuentro 9-5 en el cierre del quinto inning.

La ofensiva de los Federales anotó una más en el quinto y formó una rebelión en la novena entrada anotando dos más pero se quedó corta dejando corredores en tercera y segunda.

El lanzador ganador fue Giovanni Soto, mientras el derrotado fue severino González en función de relevo.

Los mejores bateadores de Panamá fueron Jesús López de 5-2 (una carrera anotada), Allen Córdoba de 4-2 (dos carreras anotadas y una base por bola), David Rodríguez de 5-3 (dos carreras anotadas y una impulsada) y Héctor Gómez de 4-2 (una carrera anotada y una impulsada).