Panameño Adán Sánchez firma con los Cachorros por $1.5 millones

El receptor de Panamá Oeste, Adán Sánchez, uno de los mejores prospectos de la pelota panameña, estampó oficialmente su firma profesional con la organización de los Cachorros de Chicago por la suma de 1.5 millones de dólares.

La firma se dio hoy en un hotel de la localidad en el que Sánchez estuvo acompañado por sus familiares más cercanos. Por los Cachorros de Chicago estuvo presente Cirilo Cumberbatch, buscador de talento de la franquicia en Panamá.

“Es un momento inolvidable para mí. Gracias a Dios, a mis padres y a todas las personas que de una u otra manera me han ayudado a crecer como pelotero. Esto solo es un paso, ya que la meta es llegar a las Grandes Ligas”, fueron algunas de las palabras de Sánchez durante la firma.

Adán Sánchez inició la práctica del béisbol a la edad de 4 años en Vacamonte, Arraiján, provincia de Panamá Oeste, específicamente en la academia que dirige el expelotero Elpidio Pinto.

Para el buscador de talento en Panamá de los Cachorros de Chicago, Cirilo Cumberbatch, Sánchez, de 16 años, cuenta con habilidades en el terreno de juego y otros aspectos que fueron tomados en cuenta para la firma del joven pelotero.

Por el momento, la programación para el pelotero es que juegue el Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil que actualmente se está jugando y posteriormente deberá viajar a República Dominicana para iniciar su carrera profesional.