Panameño José caballero conectó su jonrón No.5 de la campaña

El infielder panameño José caballero sonó su quinto cuadrangular de la campaña para contribuir al triunfo de 5-0 sobre los Nacionales de Washington.

NO DEJES DE LEER: Ecuador pone a llorar a los mexicanos y reta a la Argentina de Messi

Caballero, quien fue titular en la segunda base, ligó el cuadrangular (con corredor en base) en el cierre de la segunda entrada ante los envíos del abridor Patrick Corbin.

Our 2nd baseman with our 2nd homer in the 2nd. pic.twitter.com/yn2ZTVAPG7