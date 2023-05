Panameño Julio Thyme será supervisor de la AMB en pleito de Canelo

El panameño Julio Thyme será el supervisor por parte de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) para el combate titular entre el monarca indicustido del peso supermediano, el mexicano Saúl ‘Canelo’ Álvarez, quien defenderá sus cetros ante el británico John Ryder mañana sábado.

El combate se realizará en el estadio Akron, en Guadalajara, México.

Publicidad

Thyme será uno de los encargados de estar al frente en la ceremonia de pesaje oficial que se realizará hoy viernes y también será el representamte de su organismo en el combate de mañana sábado.

Thyme, quien forma parte de la AMB hace muchos años, actualmente es el vicepresidente del comité de Campeonatos de la AMB.

'Canelo' Álvarez volverá a pelear en su país natal tras más de once años sin hacerlo. ‘Canelo’ tendrá enfrente a Ryder, que suma cuatro victorias en sus últimos cuatro combates, y buscará arrebatar a Álvarez el título indiscutido del supermedio.

‘Canelo’ Álvarez, no dudó en señalar que la pelea de este sábado ocupará un lugar muy especial en su trayectoria, por todo lo que envuelve y se dijo orgulloso por volver como el mejor en la actualidad.

“Va a ser una noche muy especial, de eso no tengo duda. Agradecido con todos, en especial con mi equipo, mi gente que ha estado desde el principio y ahora que vuelvo como el mejor del mundo, me siento agradecido. Orgulloso de poder venir como el mejor del mundo, que lo disfruten como yo. No hay mejor momento como este, viniendo como el mejor, va a ser una gran pelea y que lo disfruten como yo lo estoy haciendo”, señaló Álvarez.

El pugilista tapatío no quita el dedo del renglón al señalar que desea dar una gran exhibición, por lo que buscará mandar a la lona a su contrincante; mientras que en el tema del Himno Nacional, descartó la presencia del cantante Peso Pluma y señaló que llevará a otro artista a acompañarlo, este será sopresa.

“Arriba del ring quiero brindarle a la afición un nocaut. Quiero buscarlo y de eso no tengan duda. El que va a hacerme el honor de cantar el himno es Beto Vega y una sorpresa que me la reservo, pero va a tener el sello del ‘Canelo‘”, aseveró un Saúl tranquilo y relajado.

Contenido Premium: 0