Panameño Leonardo Jiménez remolca su primera carrera en la MLB

El recién ascendido a las Grandes Ligas, el panameño Leonardo Jiménez, empujó su primera carrera en la Gran Carpa para contribuir al triunfo de su equipo, 5-3, sobre los Gigantes de San Francisco. Jiménez se fue de 4-1 en el juego.

The FIRST @MLB RBI for Leo Jiménez! pic.twitter.com/oyzJ2ZZIUy