Paolo Espino: ‘Estoy feliz con la oportunidad’

Un premio a la constancia de su trabajo y entrenamiento, obtuvo el lanzador derecho panameño Paolo Espino, quien el pasado miércoles obtuvo su primer triunfo en el béisbol de las Grandes Ligas.

Espino, de 34 años, fue uno de los jugadores claves para que su equipo, los Nacionales de Washington, vencieran 3-1 sobre los Piratas de Pittsburgh en el Nationals Park. En ese partido histórico para su carrera, lanzó cinco episodios completos, no permitió carreras, le dieron tres hits, no dio base por bolas y ponchó a dos para llevarse su primera victoria en su larga carrera, que inició en el 2006 cuando fue picado en el Draft por los Indios de Cleveland.

Publicidad

"Es increíble", dijo en entrevista publicada en la página web mlb.com Espino, quien tuvo que esperar 15 años (11 en ligas menores y cuatro en Grandes Ligas para lograr esta importante estadística en su carrera profesional.

“Estoy feliz con la oportunidad que se me ha brindado. Solo estoy aprovechando todo lo que se presente”, agregó Espino, quien subió nuevamente a las Grandes Ligas después de que Max Scherzer fuera colocado en la lista de lesionados de 10 días con inflamación en la ingle.

El lanzador panameño mejoró a 1-2 con una efectividad de 2.28 en la temporada. Señaló que tiene más confianza en sus lanzamientos en comparación al pasado, y se está enfocando en su desempeño en lugar de que lo llamen a las Grandes Ligas.

"Me costó tanto llegar finalmente aquí, que no quería que me enviaran de regreso", dijo Espino. "Ahora, en mi cabeza, es simplemente salir a divertirme, hacer lo mejor que pueda, dar el 100% y que pase lo que pase", indicó Espino.

Uno de los que tuvo palabras de elogio para el pitcher panameño fue su director Dave Martínez.

"Continuó haciendo sus lanzamientos y tiene una estrategia con cada bateador y se apega a eso. Está decidido a sacar outs, y obtener outs rápidos, y lo hizo hoy", señaló Martínez.

En reconocimiento al logro de Espino, Martínez le pidió que se dirigiera al equipo después del juego. Es un momento especial reservado para grandes logros en la carrera de un jugador, especialmente la cantidad de años que tuvo en ligas menores.

“Aprecio lo que hace. Su trabajo nunca es fácil. Él entra, nos mantiene en el juego, hace muchas cosas diferentes y las ha hecho muy bien en todas”, dijo Martínez.