Paolo Espino, listo para cualquier rol que se presente

El lanzador derecho panameño, Paolo Espino, sigue cumpliendo con su trabajo desde cualquier rol que le pida su director, Dave Martínez.

La noche del lunes, Espino se le asignó abrir el encuentro ante los Mets de Nueva York, luego de que el pitcher designado para el mismo, Erick Fedde, fuera incluido en la lista de lesionados por 10 días.

Publicidad

Y Espino no defraudó. Se llevó la victoria al lanzar cinco entradas completas en blanco, en las que permitió cinco aislados imparables, no dio base por bolas, ponchó a tres y dejó su efectividad en 2.02. Al final los Nacionales ganaron 8-4 a los Mets.

“Estoy disponible para cualquier rol que el director crea en que me necesita. Todos los días hago lo que tengo que hacer para estar disponible todos los días. Si me dicen que tengo que abrir entonces descanso algo y me preparo para esa apertura”, manifestó Espino al ser consultado sobre cómo hace para adaptarse rápidamente de abridor a relevo y viceversa.

El pitcher istmeño ahora tiene marca de 2-2 y tres salvados en 18 juegos en los que ha visto acción esta campaña.