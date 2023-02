Patrick Mahomes se motiva con derrota que tuvo en el Super Bowl LV

Cuando se trata de Súper Bowls, Patrick Mahomes conoce la euforia de la victoria y la frustración de la derrota.

Dijo que los recuerdos de la derrota del Súper Bowl de los Kansas City Chiefs son más poderosos que los de su victoria.

"La victoria es increíble", declaró Mahomes esta semana. "Es uno de los mejores momentos de toda tu vida. Tomas todo lo positivo de eso. Pero esa derrota, eso duele. Eso te motiva por años. Lo que ha hecho por mí es que me motivó a volver a este juego. Quiero asegurarme de que puedo tener ese sentimiento de ganar y no de perder, porque ese sentimiento de perder es uno que nunca olvidarás".

Mahomes y los Chiefs vencieron a los San Francisco 49ers en el Súper Bowl LIV, pero perdieron a la siguiente temporada frente a los Tampa Bay Buccaneers en el Super Bowl LV.

Los Chiefs jugarán su tercer Súper Bowl en cuatro años el domingo contra los Philadelphia Eagles.

"Creo que al ganar el Super Bowl, aprendí lo especial que es tener un equipo que realmente cree en los demás y puede superar los obstáculos", señaló Mahomes. "Estuvimos abajo en el marcador en todos los partidos de playoffs ese año, y poder hacer eso [y remontar para ganar] fue especial.

"En la derrota, aprendí que no puedes dar las cosas por sentado. No puedes venir a un partido y no tener todo revisado. Creí que lo habíamos hecho, pero obviamente no lo hicimos, perdimos ese juego y tuve que usarlo como motivación para volver aquí".

