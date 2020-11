Penaltis cometidos por el Madrid ‘son jugadas claras’

El entrenador del Valencia, Javi Gracia, dijo respecto a los tres penaltis que señalaron a favor de su equipo en el triunfo por 4-1 ante el Real Madrid que en su opinión "son jugadas claras y, si son, hay que pitarlos".

El entrenador navarro dijo que el resultado "es consecuencia de la fe que el equipo ha demostrado desde el primer minuto hasta el último".

Publicidad

"Nunca había ganado al Madrid como entrenador y como jugador, alguna victoria pero no muchas. Ha sido un partido muy completo, para conseguir una victoria así debes hacer muchas cosas bien. No es muy habitual que te piten tres penaltis a favor pero sobre todo las dos manos me han parecido muy claras", señaló en rueda de prensa.

El técnico dijo que una victoria así les refuerza mucho y señaló que "es un buen momento para recoger el resultado de bastante trabajo detrás de todo esto" y que no se les taba dando con resultados que habían merecido.