Piden todos los honores posibles para Tejada

Los exseleccionados nacionales Blas Pérez y Gabriel “Gavilán” Gómez solicitaron al presidente de la República, Laurentino “Nito” Cortizo, la colaboración para que este viernes se rindan todos los honores posibles a Luis Carlos “Matador” Tejada Hansell, goleador histórico de la selección de Panamá, quien falleció el pasado domingo tras participar en una liga de veteranos en la comunidad de Santa Librada, San Miguelito.

“El viernes, mi hermano, Luis “Matador” Tejada, hará su último recorrido terrenal. Señor Presidente (...), solicito con todo respeto a usted que ese día demostremos todo el agradecimiento y honores posibles”, escribió Pérez.

Gómez secundó el pedido de Blas. “Panamá, que vibraste con los goles de Luis ‘Matador’ Tejada, que te uniste con nosotros como uno por el sueño de nuestra infancia de ir a un Mundial, ahora te toca decir adiós a tu goleador histórico. Señor Presidente (...), con respeto, me uno a este pedido de @superraton7 (Blas Pérez)”.

Familiares de Tejada informaron que el viernes las actividades iniciarán en horas de la mañana con un recorrido que iniciará en el sector de Carrasquilla y culminará en San Joaquín, Pedregal, lugares donde Tejada creció. Posteriormente, el féretro será trasladado a la Arena Roberto Durán, donde se efectuará la misa a partir de las 2 de la tarde.

La cristiana sepultura de Tejada se dará en el Cementerio Municipal de Juan Díaz.

El Club Juan Aurich de Perú envió al excapitán Luis “Cuto” Guadalupe como su representante. En el Aurich, Tejada alcanzó la categoría de ídolo luego de ayudar a esa institución a ganar su primer título en la primera división en el 2011.

“Hay tanto para contar y escribir, pero el dolor me embarga, me siento devastado. Todavía no lo puedo creer”, indicó Guadalupe, quie también fue parte del equipo campeón del 2011.

Contenido Premium: 0

generar archivo de audio: Sin Audio