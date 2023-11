Placino Aparicio, listo para desempeñarse donde Dely le pida

El defensa del CD Plaza Amador Daniel Aparicio expresó estar listo para dar su aporte a la selección mayor que viajará a China para enfrentar al Qingdao Hainiu FC y a la selección Sub-20 de Uruguay.

Aparicio dijo que está disponible para desempeñar el papel que vaya a asignarle el técnico Jorge Dely. “En donde me quiera colocar el ‘profe’ espero hacerlo bien y seguir disfrutando de la convocatoria”, señaló.

El placino resaltó la importancia que para él ha tenido Jorge Dely en su corta carrera. ““Todo ocurrió en un momento en donde el club no tenía centrales, el ‘profe’ habló conmigo, me dio varias directrices para poder hacerlo de la mejor manera”, dijo.

Por su parte, el volante del Tauro FC Christian Quintero destacó sus ganas de volver a vestir los colores de la Selección Nacional. “En las ocasiones que me han llamado para la selección, he tratado de hacer las cosas bien. Me siento contento porque me han convocado con jugadores como “Gasper” (José Murillo) y Kevin Galván, que son jugadores que ya tienen experiencia con la selección en varios microciclos y eliminatorias. Y en esta ocasión trataré de aportar al máximo”.

Panamá enfrentará al Qingdao el 10 de noviembre y a la Sub-20 uruguaya los días 12 y 18 de noviembre.

