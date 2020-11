Playoffs de NFL puede cambiar formato

El comité de competencia de la NFL presentará una resolución a los dueños que incluye un escenario de 16 equipos en Playoffs, en caso de que se cancelen partidos de la campaña regular por la pandemia de coronavirus. El plan de contingencia, que podría ser más probable si se agotan las semanas de descanso, tendría ocho equipos de cada conferencia en Postemporada.

La contingencia, si es necesaria, presentaría a cuatro campeones divisionales y cuatro comodines en ambas conferencias. Los duelos entre siembras serían 1 vs. 8, 2 vs. 7, 3 vs. 6 y 4 vs- 5.