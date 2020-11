Pleito de Tyson-Jones será a ocho asaltos

La Comisión Atlética del Estado de California definió los límites para el próximo combate, de exhibición, entre Mike Tyson y Roy Jones Jr.

Andy Foster, quien es el titular del organismo en lo relativo a deportes de contacto, confirmó que el combate no tendrá, ni cerca, miras a un duelo legendario, sino meramente recreativo: "Llamémosle un evento amistoso. Eso es lo que es. Lo digo para que los aficionados no se sientan decepcionados". La pelea tendrá ocho rounds de dos minutos cada uno donde, además, los púgiles no utilizarán casco ni habrá jueces oficiales.