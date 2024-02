Pleito Pablo Vicente vs ‘El Científico’ Núñez genera expectativa

Desde su anuncio ha causado gran expectativa el combate entre los púgiles Pablo ‘The Judge’ Vicente (cubano residente en Panamá) y Ricardo ‘El Científico’ Núñez, de Panamá.

El contrato para dicho encuentro ya fue firmado, informó Sergio González, de Master Promotions, empresa que organizará la pelea que encabezará la función programada para el 6 de abril en la arena Roberto Durán de la ciudad de Panamá.

González agregó que en el combate estará en disputa el título latino ligero del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

Originalmente Vicente iba a pelear con el excampeón mundial Jezreel ‘El Invisible’ Corrales, pero a este último se le presentó una mejor oportunidad monetaria en España.

“Estaremos en la próxima reunión de la Comibox retirando a Jezreel y sustituyéndolo por ‘El Científico’ Núñez”, adelantó González

Vicente, de 30 años, integrante de la cuadra ‘Archibold Boxing Academy’ es el clasificado mundial N.°14 en las 135 libras y se presentará a este combate con récord profesional de 23 triunfos, dos derrotas y 17 nocauts.

Por su parte, ‘El Científico’ Núñez no se encuentra clasificado en la actualidad pero estuvo dentro de las clasificaciones mundiales varios años y busca ingresar nuevamente con un triunfo.

‘El Científico’ Núñez, de 30 años y entrenado por Gustavo Cervantes, se presentará a este combate con palmarés profesional de 23 triunfos, seis derrotas y 21 nocauts.

El organizador del evento informó que en el programa también se darán los combates entre Kadir Macías vs Hibraim Valdespino a 6 rounds y 126 libras; Jonathan Miniel vs Jonathan Torres; y Ángel Bethancourt vs Santos Villar, entre otros.

Contenido Premium: 0

generar archivo de audio: Sin Audio