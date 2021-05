Pleito titular Joshua vs Fury se realizará el 14 de agosto en Arabia Saudita

Tyson Fury ha recibido garantías del príncipe Khalid Adbdulaziz Al Saud, el secretario de defensa saudí, de que su pelea de unificación de peso pesado de cuatro cinturones con Anthony Joshua tendrá lugar el 14 de agosto en Jeddah, Arabia Saudita.

"Acabo de hablar por teléfono con el príncipe Khalid de Arabia Saudita", dijo Fury en un video publicado en Twitter.

"Me dijo que esta pelea es al 100% el 14 de agosto de 2021 ... Todos los ojos del mundo estarán puestos en el reino de Arabia Saudita. Y no puedo esperar, repito, no puedo esperar, para aplastar a Anthony Joshua en el escenario más grande de todos los tiempos".