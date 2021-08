Pochettino: "Kylian es nuestro"

El entrenador del París Saint-Germain (PSG), Mauricio Pochettino, dijo tomarse con "humor" los rumores que hay en torno a la salida o no de Kylian Mbappé y apuntó que el delantero es su jugador y no prevé que no esté con ellos esta temporada.

"Kylian es nuestro jugador y no veo que no esté aquí en este próximo curso, en este curso que iniciamos hace un par de semanas", señaló en la rueda de prensa previa al encuentro de este viernes contra el Stade Brestois.

El jugador tiene un año más de contrato, hasta 2022, aunque en la prensa se especula sobre su posible fichaje por el Real Madrid.