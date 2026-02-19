Deportes - 19/2/26 - 12:00 AM

Prestianni niega insulto racista a Vinícius: ‘Lo malinterpretó’

Por: Madrid EFE -

Gianluca Prestianni, el jugador argentino de Benfica, negó haber insultado racialmente al astro brasileño Vinícius Júnior durante un partido contra el Real Madrid en la Liga de Campeones, cuando se cubrió la boca con su camiseta.

El delantero argentino de 20 años, que se expone a una posible sanción de 10 partidos si se le declara culpable de abuso racial en el código disciplinario de la UEFA, se pronunció en X, diciendo que “jamás fui racista con nadie y lamento las amenazas que recibí de jugadores del Real Madrid”.

La UEFA, el ente rector del fútbol europeo anunció que designó a un investigador especial para reunir pruebas sobre el incidente.

Benfica afirmó que Prestianni es víctima de una “campaña de difamación”.

El partido de repechaje de la Liga de Campeones en el Estadio da Luz de Benfica se detuvo durante casi 10 minutos el martes, después de que el árbitro activó el protocolo antirracismo, el procedimiento estándar cuando un jugador denuncia haber sido objeto de insultos.

Te puede interesar

FIFA va tras jugadores que se tapan la boca para proferir insultos racistas

FIFA va tras jugadores que se tapan la boca para proferir insultos racistas

 Febrero 18, 2026
Lucha define selección para Panamericano U-17 y Suramericanos de la Juventud

Lucha define selección para Panamericano U-17 y Suramericanos de la Juventud

 Febrero 18, 2026
Miguel Amaya es confirmado para el Clásico Mundial

Miguel Amaya es confirmado para el Clásico Mundial

Febrero 18, 2026
Thomas Christiansen cambia de agencia de representación

Thomas Christiansen cambia de agencia de representación

 Febrero 18, 2026
Excampeona de la UFC Ronda Rousey retorna

Excampeona de la UFC Ronda Rousey retorna

 Febrero 18, 2026

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Visitante del Casco Antiguo es asesinado por equivocación en Santa Ana

Visitante del Casco Antiguo es asesinado por equivocación en Santa Ana
Exhibicionismo sexual, como los del Carnaval, podría costar 7 años de cárcel

Exhibicionismo sexual, como los del Carnaval, podría costar 7 años de cárcel
Doble ataque en San Miguelito deja un muerto y un policía herido

Doble ataque en San Miguelito deja un muerto y un policía herido

Ejecutan hombre mientras dormía

Ejecutan hombre mientras dormía
Balean a conductor de InDrive en supuesto robo; muere en el hospital

Balean a conductor de InDrive en supuesto robo; muere en el hospital