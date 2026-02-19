Prestianni niega insulto racista a Vinícius: ‘Lo malinterpretó’

Gianluca Prestianni, el jugador argentino de Benfica, negó haber insultado racialmente al astro brasileño Vinícius Júnior durante un partido contra el Real Madrid en la Liga de Campeones, cuando se cubrió la boca con su camiseta.

El delantero argentino de 20 años, que se expone a una posible sanción de 10 partidos si se le declara culpable de abuso racial en el código disciplinario de la UEFA, se pronunció en X, diciendo que “jamás fui racista con nadie y lamento las amenazas que recibí de jugadores del Real Madrid”.

La UEFA, el ente rector del fútbol europeo anunció que designó a un investigador especial para reunir pruebas sobre el incidente.

Benfica afirmó que Prestianni es víctima de una “campaña de difamación”.

El partido de repechaje de la Liga de Campeones en el Estadio da Luz de Benfica se detuvo durante casi 10 minutos el martes, después de que el árbitro activó el protocolo antirracismo, el procedimiento estándar cuando un jugador denuncia haber sido objeto de insultos.