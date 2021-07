Púgil panameño Bryan ‘La Roca’ de Gracia regresa al tinglado en septiembre

El clasificado mundial panameño Bryan ‘La Roca’ De Gracia tendrá su retorno a los tinglados en el mes de septiembre, confirmó una fuente ligada a la carrera del boxeador panameño.

La fuente adelantó que ‘La Roca’ De Gracia tendrá su combate en el marco de una función que se realizará en la provincia de Chiriquí ante un rival extranjero por definir.

El objetivo de este combate es que ‘La Roca’ De Gracia tenga un pleito para terminar con la inactividad que tiene de más de un año y así estar en mejores condiciones cuando se le presente una oportunidad en el extranjero.

De Gracia no combate desde el 7 de febrero de 2020 cuando formó parte del Festival Nocaut a las Drogas de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) cuando venció al nicaragüense Freddy Lainez por nocaut técnico en el tercer round, conquistando el cetro Fedecentro pluma.

No obstante, a raíz de la pandemia, la carrera del púgil chiricano se ha visto afectada, por lo que necesita tener actividad lo más pronto posible.

En el mes de mayo hubo una posibilidad en Estados Unidos para De Gracia, quien incluso estuvo en el país norteamericano pero lamentablemente no se pudo concretar.

Sigue entrenando

A pesar de la inactividad, Bryan De Gracia, sexto clasificado mundial de la categoría supergallo de la AMB, se ha mantenido entrenando con miras a estar listo cuando se presente una oportunidad.

“No he bajado la guardia. Me he mantenido entrenando, corriendo en la madrugada y entrenando después que saldo del Senafront (es miembro civil de esta institución) en el gimnasio Panther Boxing con el entrenador Juan Mosquera”, manifestó De Gracia.

Bryan de Gracia, de 27 años, tiene un récord profesional de 26 triunfos, dos derrotas, un empate y 22 nocauts.

Anteriormente el púgil panameño peleaba en la categoría pluma, en la que estaba clasificado mundialmente y en la que participó de una eliminatoria. No obstante, este año, el boxeador junto a su equipo de trabajo, decidió bajar a la categoría de las 122 libras, en la que también hace el peso.

El púgil chiricano tiene como apoderado a Aristides Araúz, mientras que promocionalmente su carrera está a cargo de Promociones y Eventos del Istmo, de Rogelio Espiño.