Puma: ‘La propuesta del Lugo era la que más me interesaba’

El hecho de que el CD Lugo de la Liga SmartBank (Segunda División) mostrara mucho interés por sus servicios fue determinante para que el volante panameño José Luis “El Puma” Rodríguez no dudara en aceptar su oferta.

“Tenía varias opciones para salir, pero la propuesta del CD Lugo era la que más me interesaba”, afirmó.

“Yo quería venir, aquí es donde quiero estar y estoy contento de estar aquí”, dijo.

El Lugo _sostuvo el panameño_ hizo un buen esfuerzo y se notaba que tenía muchas ganas de que él formara parte de la plantilla.

“Espero darlo todo por esta institución y por el equipo”, resaltó.

Indicó que sus nuevos compañeros son un grupo de personas muy sanas y humiles y desde el primer momento que ha llegado le han tratado muy bien.

“Ya he hablado con el míster (Juanfran García) y todos tenemos ganas de que empiece La Liga y poder hacer un gran año”, manifestó.

Rodríguez señaló que llega al Lugo con muchas ganas de crecer como jugador, pero sobre todo ayudar a esta institución que le ha abierto las puertas.

“Más que (por objetivos) personales, yo vengo a ayudar al equipo y si en lo personal se nos dan las cosas, pues estaré muy contento”.

El chorrillero se considera un futbolista bastante rápido y habilidoso, “antes me costaba mucho defender, he llegado aquí a España y el Alavés me han ayudado mucho”. “El tema defensivo es una de las cosas que debo mejorar”, comentó a manera de autocrítica.

Este año, el Deportivo Alavés, con el que Rodríguez debutó en Primera División en un duelo contra el Real Madrid, renovó al panameño por dos temporadas, aunque decidió cederlo al equipo gallego para el curso 2020/21.