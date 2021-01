Quiere demostrar que van por buen camino

El entrenador del Barcelona, Ronald Koeman, cree que el partido de semifinales de la Supercopa de España que enfrentará a su equipo hoy (3:00 p.m.) con la Real Sociedad en el Estadio Nuevo Arcángel "es una buena oportunidad de demostrar" que van "por el buen camino".

No obstante, Koeman no cree que el momento de forma en que llegan al partido ambos equipos haga que el Barça sea el favorito, ni en la eliminatoria ni tampoco en la competición.

"Parece que la Real, después de un inicio tan grande, le cuesta más, pero he visto varios partidos de ellos y me parece uno de los mejores equipos del campeonato. Últimamente, nosotros hemos ganado puntos, pero son cuatro rivales fuertes y no hay favoritos para ganar la Supercopa", afirmó.