Quique revela la fórmula para ‘estrangular’ al Real Madrid

Quique Sánchez Flores, entrenador del Getafe, afirmó este domingo, después de ganar 1-0 al Real Madrid, que antes del partido decidió que la zona donde "estrangular" al conjunto madridista era en la línea formada por Casemiro, Kroos y Modric, y se mostró satisfecho con el trabajo que hicieron sus jugadores para frenar a los tres medios rivales.

Quique firmó su segunda victoria ante el Real Madrid como entrenador del Getafe. Dieciséis años después volvió a ganar un derbi y, después, ante los medios de comunicación, explicó cuál fue la clave de su victoria.

Publicidad

"Tenemos un espíritu combativo importante. En los momentos más difíciles, al principio, decidimos que podíamos salir trabajando duro y que teníamos que convencernos de una idea. La resiliencia era la palabra entonces y lo será en el futuro. Hoy teníamos que decidir dónde estrangular. Al Real Madrid no le puedes eliminar a once jugadores. Decidimos que Kroos, Modric y Casemiro, era el lugar donde estrangularles y hacerles sentir incómodos. No me han decepcionado. La clave era la correcta y eso sucedió hoy", explicó.

Quique valoró su victoria con "mucha alegría" y con un "reconocimiento al grupo" extraordinario, después de unos meses trabajando "en la dificultad" pero siempre con "mucha ambición y predisposición" para mejorar las cosas.

"Hoy nos encontramos con un rival con muchas herramientas para hacer daño. Estuvimos muy intensos, siempre muy cerca del partido que esperábamos. Le doy las gracias a los jugadores, cuerpo técnico y aficionados. Ganar al Real Madrid siempre requiere de mucho apoyo", señaló.

"Antes de cada partido de estos, no miramos números porque sería muy deprimente y se te quitan las ganas de ganar. Todos los partidos en general son un proceso bonito. Cuando lo imaginas, generas entusiasmo con lo que se puede hacer. Hoy (el domingo) sabíamos que jugar desde fuera del descenso era un plus", indicó.