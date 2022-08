Revelan preselección para clasificatorio del Clásico Mundial

Un total de 41 peloteros forman parte de la preselección nacional de béisbol con miras al Clasificatorio para el Clásico Mundial de Béisbol, el cual se realizará en el estadio Rod Carew de Panamá del 30 de septiembre al 5 de octubre.

#DeportesCri Federación Panameña de Béisbol (Fedebeis) revela preselección para Clasificatorio del Clásico Mundial que se disputará en el estadio Rod Carew del 30 de septiembre al 5 de octubre. pic.twitter.com/wXMSvBw7hc Publicidad August 12, 2022

Una nota de prensa de la Federación Panameña de Béisbol (Fedebeis) informó que la preselección estará integrada por 18 jugadores que pertenecen al béisbol organizado de los Estados Unidos (MLB), siete de las ligas independientes internacionales y 25 de la liga de Panamá.

NO DEJES DE LEER: Argentina Cosoleto y brasileño Diniz ganan en Panamericano de Surf

La Fedebeis informó que los entrenamientos iniciarán el 1 de septiembre en el estadio Remón Cantera de Aguadulce y serán dirigidos por Luis Ortiz (scout de los Reales de Kansas City), quien será el director del equipo nacional en el clasificatorio.

Ortiz será acompañado en el cuerpo técnico por Julio Rangel (Medias Rojas de Boston), Lenín Picota, Vicente Garibaldo (Medias Rojas de Boston), Gustavo Zapata (Rays de Tampa Bay), Enrique Burgos y Víctor Preciado.

“Estamos a la espera de contar con el visto bueno de la MLB, para dar a conocer los jugadores profesionales con los cuales contará Panamá”, dio a conocer Benicio Robinson, presidente de la Fedebeis.

NO DEJES DE LEER: Panamá, instalado en Williamsport para Serie Mundial

“Hasta tanto no se cuente con la aprobación oficial por parte de los equipos profesionales a través de la Asociación de Peloteros, no se dará a conocer el roster final”, agregó Robinson.

El clasificatorio para el Clásico Mundial de Béisbol otorgará dos cupos de manera directa al Clásico Mundial a jugarse en marzo del 2023. Este evento contará con la participación de Argentina, Brasil, Nicaragua, Nueva Zelanda, Pakistán, y Panamá como país anfitrión.

Contenido Premium: 0