Ricardo ‘El Científico’ Núñez busca acercarse a un chance de título mundial

El clasificado mundial panameño Ricardo ‘El Científico’ Núñez buscará hoy acercarse a una nueva oportunidad de título mundial cuando enfrente al dominicano Richard Solano.

El pleito, pactado a 10 asaltos y 135 libras, formará parte de la función ‘Poker de Ases 2’, la cual encabeza el excampeón mundial Anselmo ‘Chemito’ Moreno.

Publicidad

‘El Científico’ Núñez ocupa el quinto puesto del peso superpluma en la clasificación de la AMB y un triunfo ante Solano lo consolidaría y se pondría en fila para tener su segundo chance titular.

Otros pleitos de la función ‘Poker de Ases 2’: Gilberto Pedroza vs Leosdan Núñez a 6 rounds y 115 libras; Rafael Pedroza vs Iwer Henríquez a 8 rounds y 124 libras; Salvador Juárez vs Geraldo Valdez (cetro supermosca latino CMB); y Oliver Meza vs Orestes Cruz a 4 rounds y 170 libras. Otros dos combates completan el programa.