Ricardo ‘El Científico’ Núñez no peleará este sábado en EE.UU.

El clasificado mundial panameño Ricardo ‘El Científico’ Núñez no peleará este sábado en Estados Unidos debido a que no pudo obtener la visa para viajar al país norteamericano.

La información fue confirmada por la empresa Premier Boxing Champions (PBC) a través de sus redes sociales.

#MagsayoVargas FIGHT NIGHT UPDATE @TheGhost_2016 was originally slated to face Ricardo Nunez who was forced to withdraw due to visa issues.#MartinMarinez#PBConSHOWTIME pic.twitter.com/cUF7bgQNd8