Roberto Durán: ‘Se han beneficiado de mi imagen y eso no puede seguir’

La leyenda del boxeo mundial y gloria deportiva de Panamá, Roberto ‘Mano de Piedra’ Durán, declaró que tuvo que proceder legalmente contra el diario La Prensa y un supermercado de la localidad debido a que las dos empresas se aprovecharon de su imagen para obtener beneficio económico y lo peor de todo, sin su consentimiento.

‘Mano de Piedra’ Durán, acompañado de su hijo Robin y de su abogado Eric López, ofreció el miércoles una conferencia de prensa en su residencia, donde se explicaron los detalles de su demanda interpuesta en 2017, la cual ganó recientemente después de que el Juzgado 12 del Primer Circuito Judicial, Ramo Civil, declaró culposo y negligente a las dos empresas. Al mismo tiempo las condenó a resarcir los perjuicios hechos a Durán por el uso de su imagen sin su autorizacion fijando la cuantía en 500 mil dólares de forma solidaria.

No obstante, hasta el momento La Prensa no se ha notificado de la sentencia y el supermercado apeló, por lo que el caso se encuentra en el Tribunal Superior de Justicia.

“Se quieren aprovechar de Roberto Durán. Se llenan los bolsillos utilizando mi imagen. Eso se tiene que acabar porque no es justo”, manifestó Durán.

Agregó que lo peor de todo es que en ningún momento fueron a consultarle sobre lo que querían hacer y al final lo hicieron generando ganancias económicas.

Por su parte, Eric López, abogado de Durán, dijo que lo realizado por las dos empresas fue ilegal y efectivamente el juzgado dictó sentencia en contra de las mismas.

“Nosotros confiamos en la justicia panameña. Estamos conscientes de que el caso puede demorar algo más pero estamos optimistas de que vamos a salir nuevamente airosos”, manifestó López.

En el 2016, la Prensa y un supermercado de la localidad publicaron el álbum coleccionable ‘Un hijo de El Chorrillo’. La entrega editorial se insertó diariamente en cada ejemplar del diario 15 de julio al 13 de agosto.

“La publicación se dio justamente después de haber sido lanzada la película de Durán. Fue una estrategia publicitaria buena pero lo malo es que en ningún momento tuvo la autorización del protagonista principal”, expresó el abogado de Durán.