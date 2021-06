Roberto Durán tuvo una agenda apretada en su cumpleaños

La gloria del boxeo mundial, el panameño Roberto ‘Mano de Piedra’ Durán, ha pasado hoy miércoles un día especial en su cumpleaños N.°70.

‘Mano de Piedra’ Durán, considerado la máxima figura del boxeo panameño y uno de los mejores en la historia de este deporte a nivel mundial, inició su agenda desde temprano en el gimnasio Pedro ‘El Rockero’ Alcázar de Curundú, donde compartió con boxeadores y entrenadores, quienes le cantaron el tradicional Feliz Cumpleaños.

En el recinto deportivo llegó también el hijo de Thomas Hearns, del mismo nombre, quien se encuentra de visita en Panamá junto a su socio Harlans Bivens, para explorar la posibilidad de invertir en el boxeo en suelo istmeño. Hearns padre, considerado uno de los mejores pesos medianos en la década del 80, enfrentó a Durán el 15 de junio de 1984, ganando en esa ocasión.

Publicidad

NO DEJES DE LEER: Roberto ‘Mano de Piedra’ Durán cumple hoy 70 años

Posteriormente, el cuatro veces campeón mundial, junto a Hearns Jr. y Bivens, sostuvieron una reunión con el presidente de la República, Laurentino Cortizo.

En el encuentro, Durán y sus invitados le plantearon a Cortizo los planes que tienen de realizar en Panamá inversiones relacionadas con actividades deportivas, las cuales se darán a conocer oportunamente.

Una nota de prensa de la Presidencia de la República informó que Cortizo Cohen expresó su satisfacción por esta iniciativa y resaltó que todas las buenas inversiones son bien recibidas en Panamá.

Al término de la reunión, el presidente obsequió a los visitantes paquetes de café geisha panameño, “the best coffee of the world”, resaltó.

NO DEJES DE LEER: Siete pleitos tendrá cartilla Guantes de Acero

En la reunión, también participaron los hijos de Durán, Víctor y Roberto.

Posteriormente, Durán, Hearns Jr. y Bivens sostuvieron una reunión con el director de Pandeportes, Héctor Brands.