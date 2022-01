Roethlisberger anunció su retiro

Ben Roethlisberger ha anunciado de manera oficial su retiro de la NFL.

A través de un vídeo publicado en sus redes sociales, el quarterback que pasó la totalidad de su carrera de 18 temporadas en la NFL con los Pittsburgh Steelers, anunció su adiós oficial a los emparrillados.

"No sé cómo poner en palabras lo que ha significado el juego de ´futbol americano, y la bendición que ha sido. Aunque sé, con confianza, que le he dado todo al juego, estoy abrumado con gratitud por todo lo que me ha dado”, indicó.