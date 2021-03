Román Torres quería mandar su 'piquete' y por eso no lo convocaron

Thomas Christiansen, técnico de la selección nacional, no tuvo reparos para revelar la razón por la cual el defensor Román Torres no fue incluido en la lista de jugadores que estarán disponibles para los compromisos de eliminatorias mundialistas frente a Barbados y Dominica, el 25y 28 de marzo, respectivamente.

Según Christiansen, el futbolista de 34 años solo estaba dispuesto a aceptar el llamado si se le garantizaba que vería acción. “Quise llamar a Román Torres, hablé con él y no le pude garantizar los minutos que quería, así que prefirió no venir. Yo necesito jugadores como Adolfo Machado, quien se puso a disposición de la selección y no por encima de ella”, manifestó el técnico hispano-danés, quien de este modo encendió la polémica.

Torres, mundialista en Rusia 2018, estuvo activo en redes sociales recientemente. En uno de sus tuits, aseguró "extrañar" al técnico Hernán Darío "El Bolillo" Gómez.

