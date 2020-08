Sánchez: ‘Christiansen transmite esa ilusión’

El técnico venezolano Ángel Sánchez, designado para hacerse cargo de la selección Sub-17 de Panamá y asistente de Thomas Christiansen en el equipo mayor, definió al danés como una persona “cercana”, pero a la vez “estricta”.

“Las sensaciones son muy buenas, me siento muy feliz por lo que estoy viviendo, es una responsabilidad que la he visualizado hace años y se lo he encomendado a Dios”, manifestó Sánchez.

Publicidad

Christiansen, destacó, es un hombre al que “le gusta el trabajo en equipo, se fija en cada detalle... tiene muy claro lo que quiere implementar en el fútbol de Panamá”.

Indicó que asistir a Christiansen en la selección mayor le llena de satisfacción y que el danés lo entrevistó antes de que fuera designado en el cargo. “Ya hemos venido trabajando en distintas reuniones y la verdad es que transmite esa ilusión que le genera todo este nuevo proyecto y nos la ha hecho saber”, indicó.

“Tiene muy claro el proyecto que se quiere implementar aquí en Panamá”, añadió.

“La idea es que haya un efecto cascada, que lo que haga la (selección) mayor, llegue a la Sub-20, a la Sub-17, a la Sub-15”, afirmó el extécnico de Costa del Este.