Saúl ‘Canelo’ Álvarez: ‘Quiero ganar por nocaut’

Por segundo día consecutivo, Saúl ‘Canelo’ Álvarez y Billy Joe Saunders se vieron las caras pero con una distancia considerable, ahora en la conferencia de prensa, previo a la ceremonia de pesaje de hoy viernes.

Sin polémicas ni guerra de palabras, los dos pugilistas respondieron a los cuestionamientos de Eddie Hearn, director de Matchroom Boxing, promotora que está llevando a cabo este combate.

Publicidad

“La verdad que me siento muy bien, sabía a lo que venía, sé la clase de persona que es, cómo iba a venir ya lo sabía, yo estoy tranquilo, enfocado en ganar y listo esperando con ansias el sábado”. Sí (es una de las peleas más complicadas), y no estoy obligado por ese nocaut, pero me encantaría que fuera un nocaut”, mencionó ‘Canelo’ Álvarez en el encuentro con la prensa deportiva.