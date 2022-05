Saúl ‘Canelo’ Álvarez reta hoy a lo mejor del peso semipesado

El astro del boxeo, el mexicano Saúl ‘Canelo’ Álvarez retará hoy nuevamente a lo mejor de la categoría semipesada cuando enfrente al monarca AMB, el ruso Dmitry Bivol.

