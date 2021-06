Selección de Panamá para Copa Oro se revelará el viernes

A pesar de que ya tiene los 25 jugadores para la Copa Oro, el técnico de la Selección Mayor de Fútbol de Panamá, el hispano-danés, Thomas Christiansen, informó que será el viernes cuando revele la selección que representará los colores patrios en el torneo de la Concacaf.

Las palabras de Christiansen se dieron hoy en conferencia de prensa, en la cual el técnico habló sobre la participación tanto en la Copa Oro como en la Octagonal.

"La lista de 25 ya la tengo hecha. He podido hablar con jugadores, pero no con todo mundo. Hay que ver cuáles son los objetivos que buscamos de cara a la Copa Oro ", acotó Thomas Christiansen , quien ya tiene los nombres escogidos para representar a la selección de Panamá en una nueva edición del torneo en CONCACAF.

La Copa Oro se disputará del 10 de julio al 1 de agosto en Estados Unidos. Panamá está ubicado en el grupo D de esta competencia junto a Catar, Granada y Honduras.

Christiansen adelantó que la idea en la Copa Oro es seguir con la base de jugadores que vieron acción en la pasada fase de la eliminatoria y en donde Panamá obtuvo su pase a la Octagonal de las eliminatorias de Concacaf.

"La Copa Oro es importante, queremos intentar llegar lo más lejos posible, pero es una buena oportunidad para estar con el grupo, conocernos mejor, trabajar con ese grupo hacia lo que yo quiero, y prepararnos para la Octagonal, rumbo a Qatar 2022".

La Octagonal de la Concacaf se disputará a partir de septiembre y Panamá tendrá que competir con Estados Unidos, México, Costa Rica, Honduras, Jamaica, Canadá y El Salvador.