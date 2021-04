Semifinales del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil continúan hoy

Las Semifinales del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil ‘Copa Caja de Ahorros’ se reanudan hoy con el tercer partido en las dos series.

En el estadio Remón Cantera de Aguadulce, a las 7 de la noche, jugará la llave de la serie entre Herrera y Los Santos, con ventaja de los primeros dos juegos a cero.

Hasta el momento, los herreranos han lucido superiores a los santeños en todos los aspectos, por lo que los dirigidos por Luis Durán tendrán que hacer varios ajustes si no quieren quedar al borde de la eliminación.

En el primer partido, celebrado el martes, Herrera venció a Los Santos 6-0, mientras que el miércoles volvió a repetir la dosis pero esta vez por abultamiento de carreras 12-2.

En los dos juegos que van de la serie, Herrera tiene un alto promedio de .355, al ligar 22 hits en 62 turnos a la ofensiva, incluyendo tres dobles y dos triples, con 17 carreras impulsadas y 18 anotadas.

El pitcheo herrerano ha cumplido con el trabajo al tener una efectividad de 0.94, ha permitido en 17 entradas dos carreras, 12 hits, ha ponchado a 10 y solo tiene una base por bola.

Por su lado, Los Santos, solo batea para .207, al conectar 12 hits en 58 turnos al bate, con solo dos carreras anotadas.

Coclé vs P. Oeste

Por su lado, Coclé buscará un juego más hoy y poner en jaque a Panamá Oeste, que por el contrario, luchará por un triunfo que los coloque nuevamente en la batalla por un cupo a la Final del Béisbol Juvenil.

El partido está programado para las 7 de la noche en el estadio Roberto ‘Flaco Bala’ Hernández de Las Tablas.

En el primer partido, los coclesanos ganaron 12-4 , mientras que en el segundo encuentro volvieron a ganar pero por marcador de 6-5.