Serbio Novak Djokovic avanzó a cuartos de final del Roland Garros

El serbio Novak Djokovic, con problemas en la rodilla derecha, venció al argentino Francisco Cerúndolo por 6-1, 5-7, 3-6, 7-5 y 6-3 en 4 horas y 39 minutos, su duelo más largo en Roland Garros, torneo en el que ya está en cuartos de final.

