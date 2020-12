Sergio González entona el "mea culpa"

El técnico del Real Valladolid, Sergio González, ha entonado el "mea culpa" y ha reconocido que su equipo "se ha visto superado desde el inicio" por un Barcelona que "ha jugado con más comodidad", puesto que enfrente "no había intensidad, ni agresividad, ni transiciones, ni nivel de competitividad".

"Al Barça hay que ganarle en las frecuencias en los duelos individuales y no se ha podido, y el primer gol les reforzó y les dio tranquilidad, les permitió crecerse, porque nosotros no hemos sido los que somos, no hemos estado fuertes, hemos sido imprecisos. Ha sido un mal partido", ha analizado.