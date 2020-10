Sergio Ramos: La jugada del penalti es clarísima

Sergio Ramos, capitán del Real Madrid, dijo que la jugada que puso el clásico a favor de su equipo en el Camp Nou, un agarrón de Clément Lenglet que el colegiado señaló penal tras revisar el VAR, "es clarísima", y celebró un triunfo que aleja la "energía negativa" y muestra "el camino" hacia los títulos.

"Son marcajes que van al límite y la jugada del penalti es clarísima. Me agarra cuando voy a intentar saltar y es bastante claro. Juzgar al árbitro por una acción tan clara es injusto. Lo hacen lo mejor que pueden, a veces aciertan y otras no pero el VAR está para ayudarnos. El penalti ha sido justo y después con el 1-2 no metimos el culo atrás", manifestó.