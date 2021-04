"Siempre bromeaba con Maradona"

La leyenda brasileña Edson Arantes do Nascimento 'Pelé' recordó este domingo su amistad con el argentino Diego Armando Maradona, fallecido en octubre de 2020, y reconoció que solía bromear con el Pelusa "sobre quién era mejor".

"A veces nos encontrábamos y pese a que no tuviéramos una relación muy cercana, bromeábamos. Él me decía 'cuidado porque dicen que yo soy mejor que tú'. Y yo le decía 'puedes ser mejor, pero yo marco con la derecha, con la zurda, de cabeza, y tú no', y reíamos", recordó Pelé, quien concedió una entrevista a la televisión nacional italiana "Rai Tre".

"Siempre bromeábamos sobre quién era mejor, pero para Dios todos somos iguales", agregó.