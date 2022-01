Simeone dice estar decepcionado

Diego Pablo Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, no ocultó la decepción por quedar apeado en octavos de final de la Copa del Rey, eliminación que no le hace perder el optimismo y recordó que a su equipo le queda "la Liga y la Champions y quieto no me voy a quedar".

"Es un problema del fútbol, de la vida. Todos los años, los meses, las horas que tenemos por delante... no son iguales y si hace seis meses la temporada fue magnífica hasta hoy está siendo muy difícil", admitió al enjuiciar la crisis del equipo el preparador colchonero.