Softbol de 50 años de Panamá Este tiene cerrada lucha en primeros puestos

A excepción de los líderes Bodegueros, hay una cerrada lucha en los primeros lugares de la liga de softbol de 50 años y más de Panamá Este, la cual se disputa en el Complejo Deportivo de Los Almendros.

Los Bodegueros ocupan el primer lugar de la liga con 7-0, seguido de los Bocatoreños residentes en la capital con 5-2.

En el tercer lugar de la liga hay cuatro equipos empatados con marca de 4-3, siendo los mismos Club HR, Tocumen, Thunder y Trililin.

Después siguen Los Almendros (2-5), Team Lobos (1-6) y Los Viajeros (0-6).

En los resultados de la última jornada los Bodegueros vencieron 14-2 a los Almendros; Thunder 2-1 a Team Lobos; Trililin 11-0 a Tocumen; y Tocumen 8-1 a Los Viajeros.

Para este domingo la jornada se iniciará a las 8:45 de la mañana con el juego entre Los Viajeros vs Bodegueros.

Después se enfrentarán los equipos de Los Almendros ante Trililin; Tocumen vs Thunder; Los Viajeros vs los Bocatoreños residentes en la capital; y el Club HR vs Team Lobos.

